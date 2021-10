Avowed di Obsidian è 'The Outer Worlds che incontra il fantasy medievale'

Fonti che hanno familiarità con i piani interni di Microsoft hanno contattato Windowscentral offrendo dettagli su Avowed, che è passato dalla pre-produzione verso uno stato alpha giocabile. In effetti, Obsidian è probabilmente vicino ad avere una versione iniziale funzionante del gioco, con molte meccaniche e pilastri fondamentali già implementati.

Per chi non lo sapesse, finora abbiamo visto Avowed solo in un trailer CGI pre-renderizzato. Il gioco è ambientato nell'universo di Pillars of Eternity, noto come World of Eternity, e utilizza un punto di vista in prima persona simile a The Outer Worlds di Obsidian.

I fan di The Outer Worlds hanno già molti motivi per essere entusiasti dell'imminente catalogo di Obsidian, dato che The Outer Worlds 2 è stato confermato. Avowed sembra basarsi su un motore simile, sebbene potenziato, di The Outer Worlds, completo di combattimenti in prima persona orientati all'azione e profondi sistemi narrativi e di esplorazione. E' stato riferito che Avowed presenterà più stili di gioco e prenderà in prestito dal sistema di combattimento a due mani di Skyrim. Potreste impugnare due pugnali ed essere un furfante, o tuffarvi nel tiro con l'arco. Potreste usare una combinazione di spade e magia, o usare la magia a due mani, necessaria per esercitare alcuni degli incantesimi e delle abilità più potenti del gioco.

Avowed conterrà molti elementi con cui i fan di Pillars of Eternity avranno familiarità. Saranno presenti incantesimi da mago che possono bruciare i nemici. Gli incantesimi a due mani come Fireball vengono evocati usando gesti delle mani dall'aspetto complesso, ma decimano i nemici in una tempesta di magma e fuoco. Sono stati visti incantesimi con effetti di stato come Fetid Caress, che imbevevano i nemici di veleno corrosivo. Anche gli incantesimi delle armi sembrano essere una caratteristica importante, con spade incantate magicamente e frecce congelate. Nel gioco possono anche apparire pistole simili ai moschetti e agli archibugi che si trovano nei due titoli originali. Appariranno creature familiari come gli Xaurips simili a lucertole, insieme a minacce molto più grandi e mortali.

Il combattimento sembra essere più basato sull'equipaggiamento di The Elder Scrolls, che offre montagne di incantesimi in un elenco gigantesco. I guerrieri avranno accesso a più attacchi fisici come scherma, calci potenti e colpi di scudo, mentre gli incantatori avranno a disposizione una gamma di opzioni del libro degli incantesimi per personalizzare e adattare il loro stile di combattimento, con attacchi legati a pulsanti specifici.

Se The Outer Worlds era la versione di Obsidian di un gioco in stile Fallout, Avowed è senza dubbio la versione di Obsidian di The Elder Scrolls. Lo stile di combattimento in prima persona a due mani è inconfondibile, ma ci sono ovvie differenze.

Almeno direttamente rispetto a Skyrim e Oblivion, Avowed sembra essere un gioco molto più colorato, che ricorda molto di più The Outer Worlds. Foreste verdeggianti inondate da una flora gigantesca e enormi templi illuminati dal sole completi di profondità e tombe infestate da scheletri sono più che abbondanti.

Pillars of Eternity sembra portare l'interattività ambientale un po' più in là di The Outer Worlds, con la di capacità di nuoto. Si è parlato persino di ambienti distruttibili, con torce accese e incantesimi di fuoco per bruciare gli ingressi bloccati.

Il contenuto visionato da Windowscentral rappresenta uno stato pre-alpha con alcuni aspetti come l'illuminazione e le texture non completamente implementati. Lo stile artistico finito dovrebbe elevare ciò che abbiamo visto in The Outer Worlds, tuttavia, con una tavolozza di colori più luminosa e vivace, anche se potrebbe finire per sembrare un po' più scuro simile al trailer di debutto.

Non sappiamo se il gioco diventerà un mondo aperto in piena regola come i moderni giochi Elder Scrolls o utilizzerà qualcosa di più simile al sistema hub di The Outer Worlds, che collega grandi aree con una mappa del mondo, completa di aree interne e sotterranei.

Anche nel suo stato pre-alpha, Avowed sembra funzionare molto bene al momento, con raffinati combattimenti RPG ambientati in un vibrante mondo fantasy medievale.

Probabilmente, vedremo Avowed in uno stato riproducibile entro l'E3 2022 al più tardi, data la qualità dei contenuti emersi. Forse c'è anche una piccola possibilità di vederlo ai The Game Awards alla fine dell'anno.

Fonte: Windowscentral.