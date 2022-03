Babylon's Fall è già flop? Solo 650 giocatori simultanei su Steam il giorno del lancio

Babylon's Fall, il nuovo gioco multiplayer hack and slash di Square Enix e PlatinumGames, sembra abbia avuto un inizio abbastanza lento su PC.

Il gioco online è stato lanciato ieri su Steam e PlayStation e, VGC, ha segnalato che nel giorno dell'uscita il titolo è al di fuori dei 50 più venduti di Steam, con un picco di meno di 650 giocatori simultanei, secondo SteamDB.

Per fare un confronto, un altro gioco live pubblicato da Square Enix, Marvel's Avengers, ha visto circa 28.000 giocatori simultanei al lancio. Un altro gioco Square Enix, Outriders, ha raggiunto il picco di 125.000 giocatori.

Il gioco ha ricevuto diverse recensioni su Steam, con un utente che ha detto che Babylon's Fall ha "l'aspetto e la sensazione di un cattivo porting PS2 con microtransazioni".

Il giornalista veterano di Giant Bomb Jeff Gerstmann, che è stato nei media dei videogiochi per oltre 25 anni, ha dichiarato: "Ho difficoltà a pensare a un videogioco a prezzo pieno che ha fatto una prima impressione peggiore su di me rispetto a Babylon's Fall".

Jeff's trying real hard to think of a full-priced game that made a worse first impression on him than Babylon's Fall!https://t.co/S1Nizh5Wij pic.twitter.com/EtnfmbzAh3 — Giant Bomb (@giantbomb) March 1, 2022

Babylon's Fall è stato rivelato per la prima volta nel 2018 alla conferenza di Square Enix all'E3, tuttavia, le notizie sul gioco sono diventate sempre meno dopo la rivelazione. È stato quindi rivelato nuovamente all'E3 2021 dove è stato annunciato che il gioco avrebbe utilizzato il modello "GaaS.

Fonte: VGC.