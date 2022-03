Babylon's Fall è un flop e diventa l'esclusiva PS5 con il voto più basso di sempre

In questo momento, Babylon's Fall è la peggiore esclusiva per PS5. Lanciato su PS5, PS4 e PC, il gioco ha ottenuto un punteggio di 41 su Metacritic e un punteggio utente in qualche modo anche peggiore di 2,2.

Il titolo ha preso voti più bassi rispetto a Godfall, che ha un Metascore di 61 e un punteggio utente di 4,2.

Alcuni potrebbero rimanere sorpresi di vedere certi voti per Babylon's Fall, soprattutto perché si tratta di una produzione proveniente da uno sviluppatore come PlatinumGames e da un publisher come Square Enix.

Ecco un estratto da una recensione di VGC che ha dato al gioco 2/10:

"Non c'è nessuno a cui raccomandiamo Babylon's Fall. È visivamente datato, costantemente noioso e non presenta il tipico combattimento a cui ci ha abituato PlatinumGames. Sulla carta, il concept di un gioco come questo immerso nello stile inconfondibile dello studio è allettante, ma purtroppo non c'è nulla della lucentezza di Platinum in Babylon's Fall".

"Se Square Enix pensava che Marvel's Avengers fosse una delusione, allora questo gioco dovrebbe essere visto come ground zero per un ripensamento completo della sua strategia per il futuro. Rispetto a Babylon's Fall, Marvel's Avengers è molto più vario nelle missioni, il combattimento è più divertente e la grafica è mgliore. In confronto, questo è un gioco senz'anima che dovreste evitare".

Che ne pensate dell'accoglienza riservata a Babylon's Fall?

Fonte: Forbes.