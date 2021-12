Babylon's Fall di PlatinumGames ha finalmente una data di uscita

I The Game Awards 2021 sono stati un evento pieno di importanti annunci, da nuove rivelazioni a nuovi trailer di giochi già noti.

Non sono mancate informazioni succose per i fan durante questo show e anche Square Enix e PlatinumGames hanno mostrato un nuovo trailer per Babylon's Fall.

Questo nuovo trailer si concentra principalmente sugli incontri con i boss, mentre vi unite alla vostra banda per affrontare alcuni nemici apparentemente feroci e piuttosto giganteschi.

Naturalmente, ci sono anche elementi platform coinvolti, poiché i giocatori dovranno farsi strada attraverso terreni insidiosi usando doppi salti. Il trailer ha anche mostrato le varie armi che i giocatori utilizzeranno in questa avventura.

Babylon's Fall ha anche ricevuto una data di uscita: sarà lanciato il 3 marzo 2022 su PC, PS4 e PS5, con accesso anticipato disponibile per coloro che ordinano la Digital Deluxe Edition. Il gioco è già stato sottoposto a tre fasi di beta test.

Fonte: Gamingbolt.