Babylon's Fall non convince: la demo gratuita registra 30 giocatori attivi

Babylon's Fall sembra avere qualche problema ad ottenere l'interesse dei giocatori: il titolo sviluppato da PlatinumGames e pubblicato da Square Enix è stato lanciato agli inizi di marzo tra polemiche e critiche per le microtransazioni.

Per dare la scelta ai potenziali giocatori di acquistare o meno il gioco, Square Enix recentemente ha pubblicato una demo gratuita: questa versione di prova consente di giocare la prima sezione della campagna. Nonostante ciò la demo sembra non aver attratto così tanto i giocatori, dato che ha malapena superato i 30 utenti attivi.

Non se la passa meglio la versione completa del gioco che, secondo gli ultimi dati, ha registrato un picco di circa 500 giocatori simultanei in 24 ore (stiamo parlando della versione PC via Steam). Anche le recensioni riportano come il titolo sia 'nella media' con molte critiche alla sua ripetitività e al fatto che sia la storia che il mondo siano poco eccitanti.

Dal canto suo, PlatinumGames ha dichiarato che il gioco verrà supportato e migliorato con nuovi contenuti in modo da migliorare l'esperienza dei giocatori.

Fonte: Gamepur