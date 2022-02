Babylon's Fall avrà una demo prima dell'uscita e il primo Battle Pass gratuito

Platinum Games si prepara a lanciare Babylon's Fall tra relativamente poco tempo, il 3 Marzo. Se siete scettici sul suo conto, e siete utenti Playstation 4 o Playstation 5, potrete scaricare una demo per provarlo in anticipo ed eventualmente pensare di comprarlo in seguito.

La demo sarà disponibile a partire dal 25 Febbraio, dunque a meno che non siate impegnati a fare scorribande nell'Interregno open world di Elden Ring, potrete scaricare la versione di prova e cominciare ad esplorare l'ultima fatica di Platinum Games in anticipo, eventualmente mantenendo i progressi effettuati giocando alla demo se deciderete di acquistare la versione finale.

A proposito di versione finale, la prima season di Babylon's Fall, di nome Torre Eterna, comincerà proprio nel giorno di lancio della demo e durerà fino al 31 maggio. Ci saranno una versione standard e una versione Premium del Battle Pass, quest'ultima resa gratuita per la prima season.

Stando alle dichiarazioni del nuovo CEO di Platinum Games, Inaba, lo studio comincerà a focalizzarsi sui giochi live service. Aveva menzionato in un'intervista che Platinum Games virerà da giochi come Bayonetta verso titoli che "possono essere fruiti ed amati per periodi di tempo più ampi", e Babylon's Fall sembra essere il primo a voler realizzare questa visione. Che si concretizzi un piano simile anche per Scalebound, dovesse davvero tornare in produzione?

Fonte: TheGamer