Babylon's Fall mostrato nel suo bel launch trailer ci ricorda che è disponibile da oggi

Babylon's Fall è un progetto che ha subito grossi cambiamenti e problemi di sviluppo, palesando il momento difficile di Platinum Games che dopo Astral Chain non è riuscito più a trovare una quadra. Probabilmente, per evitare la fine di Scalebound, Babylon's Fall si è trasformato in un live service, dettato da Square-Enix che ha visto il progetto navigare in cattive acque.

Il trailer è un classico montaggio di azione frenetica e momenti in cui ammirare il comparto artistico, sicuramente una delle parti meglio riuscite del pacchetto, ispirato ai dipinti a olio di stampo medievale. In questo caso, il titolo Platinum potrà essere giocato in co-op fino a tre giocatori, una novità per la casa di Bayonetta e Vanquish.

Babylon's Fall è disponibile dunque come esclusiva console PlayStation 4 e PlayStation 5 e su PC, con il futuro Premium Battle Pass disponibile gratuitamente per tutti gli utenti.