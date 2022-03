Babylon's Fall: Platinum Games ci chiede cosa è possibile migliorare con un sondaggio

Sappiamo tutti come Babylon's Fall non sia stato particolarmente acclamato dalla critica e nemmeno dal pubblico, con la sua qualità altalenante in ogni aspetto di questo live service. Complice forse anche un periodo d'uscita non particolarmente azzeccato, tra Horizon Forbidden West, Elden Ring e Gran Turismo 7, il nuovo lavoro Platinum Games ha deluso di parecchio le aspettative.

Non è un periodo d'oro per uno dei team più talentuosi del settore e si spera che con Bayonetta 3 possano davvero tornare ai fasti di un tempo. Ma nel frattempo c'è da raddrizzare in qualche modo Babylon's Fall, le software house cerca di avere feedback diretti dal pubblico con il nuovo sondaggio lanciato sul proprio sito e pubblicato su Twitter:

Today we've launched a new Survey on how we can bring a better game experience to #BabylonsFall



This survey focuses on graphics, so please take some time to answer if you can. Thank you for your support!



? https://t.co/vwJq45ogwx pic.twitter.com/6oLAWzR7dX — BABYLON'S FALL (@BabylonsFall_EN) March 14, 2022

"Oggi abbiamo lanciato un nuovo sondaggio su come possiamo portare una migliore esperienza di gioco su Babylon's Fall. Questo sondaggio si concentra sulla grafica, quindi prendetevi del tempo per rispondere se potete. Grazie per il vostro sostegno!"

Questo sondaggio è pensato principalmente per la componente grafica, ma qualcosa fa presupporre che ne arriveranno altri sugli altri aspetti. Purtroppo sono tanti i limiti del gioco ma se volete esprimervi con questo nel frattempo, avete tempo sino a venerdì 18 marzo.

