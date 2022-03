Babylon's Fall arriverà presto anche su Xbox: l'esclusività console è abbastanza breve

Babylon's Fall è appena uscito, tra recensioni tutt'altro che positive, come multipiattaforma per PC, PS4 e PS5, almeno per il momento. Sembra infatti che uscirà anche su Xbox One e Series X e S in futuro.

Alla fine del trailer di lancio pubblicato da Sony si legge, in basso, "*Disponibile anche su PC. Non disponibile su altre console fino almeno al 2 settembre 2022", dunque un periodo di esclusività di appena sei mesi.

L'Action-RPG co-op di Platinum Games, comunque, non è proprio in voga, e già definirlo così è un eufemismo visti i pochissimi giocatori totalizzati su Steam e un sentimento largamente negativo in internet. Approdare anche su Xbox cambierà qualcosa?