Babylon's Fall per PS4, PS5 e PC è entrato in fase gold

Square Enix e PlatinumGames hanno confermato in una recente diretta streaming che Babylon's Fall è entrato in fase Gold, circa due mesi prima della sua uscita mondiale.

Lo sviluppo principale è terminato e il titolo è attualmente in fase di invio per la produzione e la certificazione. Tuttavia, il team di sviluppo sta lavorando anche su una patch del day one.

Al momento quindi sono previsti aggiornamenti post-lancio con nuove modalità di gioco che verranno aggiunti in seguito gratuitamente. Il tempo dirà quando arriverà il primo importante aggiornamento dei nuovi contenuti, quindi non ci resta che rimanere sintonizzati per una sorta di tabella di marcia che potrebbe essere lanciata nei prossimi mesi. In quanto tale, Babylon's Fall ha avuto un'accoglienza mista dalla sua ri-rivelazione lo scorso anno e i successivi beta test chiusi hanno criticato l'estetica, il gameplay e i problemi del server.

Ricordiamo che l'uscita del gioco di ruolo cooperativo Babylon's Fall è attualmente prevista per il 3 marzo per PS4, PS5 e PC.

Fonte: PushSquare