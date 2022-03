Babylon's Fall: appena uscito e già un disastro nelle varie recensioni

Quando non trovano recensioni nemmeno al day one di un titolo, solitamente bisogna cominciare a preoccuparsi. Questo è stato il caso di Babylon's Fall, nuovo travagliato titolo di Platinum Games in esclusiva console PlayStation. Qualche recensione è però già uscita e non c'è modo di girarci intorno: è un disastro.

Un disastro annunciato? Le premesse c'erano tutte visti tutti i problemi di sviluppo che hanno portato Square-Enix a convertire il progetto in un live service pur di non perdere gli investimenti. Tra combat system poco appagante, trama da b-movie, comparto tecnico non al passo coi tempi e soprattutto l'utilizzo smodato di microtransazioni c'è l'imbarazzo della scelta, con una media voto tra il 4 e il 5.

Per non parlare poi di quelle presenti su Steam, una carrellata di lamentele che questa volta sembrano più che giustificate. Ma come un brutto colpo di scena, arriva la voce fuori dal coro, che assegna un bel 8/10 al titolo citato: la recensione arriva da Gamer Heroes, con l'autore che non nasconde le orribili presenze in Babylon's Fall ma cita anche elementi che l'hanno divertito parecchio. In attesa del responso di Eurogamer, potete divertirvi con i vari responsi usciti finora.

