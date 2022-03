Babylon's Fall nonostante il lancio 'flop' lo sviluppo continuerà. Parola di Platinum Games

È incredibile alle volte come le percezioni su un'opera trovino conferma dal prodotto finito, riuscendo a spezzare qualsivoglia indole speranzosa a riguardo. Questo è quanto malauguratamente accaduto a Babylon's Fall, l'ultima fatica di Platinum Games che ha avuto un'accoglienza molto fredda, per usare un eufemismo.

Sappiamo un po' tutti quali sono le problematiche, con Square-Enix in prima linea nella scelta di trasformare il progetto in Game as a Service. Se sia stato per salvare in qualche modo l'opera o per continuare sulla direzione intrapresa con Avengers ancora non c'è dato saperlo, fatto sta che almeno per ora, si tratta di un altro fallimento.

Today, we revealed new information about version 1.1.0, the NieR:Automata collaboration event and the future of BABYLON'S FALL development.



Read the full update here: https://t.co/DhGbngEdlK pic.twitter.com/VUmCn2FrLn — BABYLON'S FALL (@BabylonsFall_EN) March 18, 2022

Ma Platinum Games non è certo un team costituito da sprovveduti: sa benissimo cosa non ha funzionato e nonostante le critiche, i pochi giocatori online e un certo alone di fallimento annunciato, continuerà a lavorare sul progetto, già completi sino alla Stagione 2 e a buon punto con la terza. Tutto questo è lodevole; speriamo soltanto che a fronte dei contenuti, ci siano anche degli utenti a giocarli.

