Back 4 Blood a quota 10 milioni di giocatori, annunciato il DLC 'Tunnels of Terror'

Turtle Rock Studios ha annunciato che oltre 10 milioni di giocatori hanno giocato a Back 4 Blood dalla sua uscita lo scorso autunno. La notizia di questo traguardo arriva insieme all'annuncio del primo DLC, Tunnels of Terror, che arriverà il 12 aprile.

Il contenuto verrà lanciato come parte del Back 4 Blood: Ultimate Edition, Back 4 Blood: Deluxe Edition, Back 4 Blood Annual Pass o tramite acquisto autonomo. L'espansione conterrà la nuova attività cooperativa PvE di Ridden Hives, nuove varianti giocabili di Cleaners e Ridden, skin esclusive per personaggi e armi e altro ancora.

"Raggiungere un tale traguardo nel breve tempo dall'uscita di Back 4 Blood è un evento storico per il nostro studio e questo franchise", ha affermato Steve Goldstein, presidente e general manager di Turtle Rock Studios. "Guardando al futuro, siamo entusiasti di mantenere lo slancio con la nostra prossima espansione, Tunnels of Terror, che offrirà contenuti più cooperativi ai fan per continuare a ripulire il mondo".

In Tunnels of Terror, squadre fino a quattro possono partecipare a una nuova attività cooperativa nota come Ridden Hives. Qui esploreranno sette diversi dungeon pieni di tunnel sotto le profondità di Evansburgh, dove risiede un nuovo tipo di Ridden chiamato Warped Ridden. Per rivendicare le ricompense esclusive offerte solo in Ridden Hives, i giocatori devono superare in astuzia il nuovo Warped Ridden, inclusi Urchins, Shredders e Ripper che infliggono danni.

Non solo ma arriveranno altri due personaggi: Sharice, un vigile del fuoco armato di ascia, e Heng, un ristoratore. In Tunnels of Terror sono incluse anche otto skin esclusive per i personaggi, sette nuove armi leggendarie, 12 nuove skin per armi, e molto altro.

Fonte: VGC