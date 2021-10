Back 4 Blood blocca trofei e ricompense se si gioca offline, ma è davvero un problema?

Alcuni utenti di Back 4 Blood non sono propriamente soddisfatti di una scelta di design degli sviluppatori, da quanto emerge soprattutto su Reddit. Il gioco è già disponibile in Accesso Anticipato per chi ha scelto la Ultimate o la Deluxe Edition, ma iniziano già ad esserci alcuni malcontenti legati alla possibilità di giocare la Campagna in solitaria.

Nel momento infatti in cui l'utente sceglie di giocare online, il gioco avvisa del fatto che trofei/achievement e punti progresso per sbloccare cosmetici e simili saranno disabilitati. Se quindi sceglieste di giocare la campagna in solo, molti trofei e molte ricompense in game non potranno essere ottenuti.

Se da una parte si è scatenata polemica su Reddit riguardo a questa decisione di Turtle Rock Studios, dall'altra molti utenti difendono questo stato delle cose, puntando il dito sul fatto che Back 4 Blood nasce innanzitutto come un gioco incentrato prevalentemente sul multiplayer cooperativo e pensato quindi per essere giocato online.

È molto probabile quindi che questa scelta sia stata ponderata anche per spingere i giocatori a collaborare e a creare community e che non ci sarà alcun dietrofront, nonostante alcune voci scontente.

Back 4 Blood sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X/S a partire dal 12 ottobre. Il gioco sarà anche incluso nel catalogo Xbox Game Pass a partire dal lancio.

