Back 4 Blood tra campagna single player offline, modalità co-op e molto altro nella roadmap di contenuti futuri

Lo sparatutto di zombie cooperativo Back 4 Blood può pullulare di orrori non morti, ma sta per arrivare molta più vita nel gioco sviluppato da Turtle Rock. Warner Bros. e Turtle Rock hanno annunciato un bel po' di supporto post-lancio per il popolare titolo multiplayer.

Per prima cosa, guardiamo al breve termine: il gioco riceverà una patch con correzioni di bug e miglioramenti questo mese. In un nuovo grande aggiornamento in arrivo a dicembre, lo sviluppatore ha promesso una suite di correzioni per il gioco, insieme ad alcuni nuovi contenuti. Ci saranno infatti nuove linee di rifornimento ed un evento stagionale, l'introduzione di una modalità offline per single player e nuove carte.

Poi, nel 2022, arriveranno ulteriori contenuti come un nuovo livello di difficoltà, più carte giocatore, più carte corruzione, un'altra modalità cooperativa, un aggiornamento alle armi da mischia e aggiornamenti ancora più generali che dovrebbero rendere il gioco molto più fluido. Tutto questo - e tutto ciò che arriverà nel 2022 - è completamente gratuito per chiunque possieda il gioco o per chiunque giochi su Xbox Game Pass.

Cleaners, the future is lookin' bright! Here's a roadmap of what's to come for Fort Hope. #Back4Blood pic.twitter.com/IHCvGqZXO0 — Back 4 Blood (@back4blood) November 8, 2021

Oltre a questo, chi ha acquistato il Pass sarà in grado di ottenere anche le due espansioni che saranno disponibili dal 2022.

Fonte: IGN