Back 4 Blood è uscito da meno di un mese ma ha già meno giocatori di Left 4 Dead 2

Una lettura dei siti di tracciamento di Steam indica che i giocatori sono tornati a Left 4 Dead 2 in massa dopo il lancio del 12 ottobre del successore spirituale Back 4 Blood, tanto che il gioco più vecchio è ora più popolare di quello più recente.

Diretto dagli sviluppatori originali di Left 4 Dead Turtle Rock Studios, Back 4 Blood è considerato da molti come una continuazione del precedente sparatutto cooperativo dell'azienda.

Back 4 Blood segue la formula vincente di Left 4 Dead, incaricando una squadra di quattro giocatori di viaggiare dal punto A al punto B in lunghi e complessi livelli pieni fino all'orlo di orde di zombie generate proceduralmente.

Left 4 Dead 2, d'altra parte, è così un ottimo gioco che continua a godere di una solida community quasi 12 anni dopo la sua uscita originale. Secondo SteamDB, la base di giocatori è diminuita un po' dopo che Back 4 Blood è apparso sulla scena, ma da allora è tornata, superando il gioco più recente.

Lo sconto speciale di Halloween che ha fatto scendere il prezzo di Left 4 Dead 2 a soli $1,99 per il fine settimana potrebbe avere qualcosa a che fare con il suo recente aumento dei giocatori. GitHyp riporta che la base di giocatori di Left 4 Dead 2 è stata più attiva per tutto il 2021 che in qualsiasi altro momento negli ultimi sei anni, anche se va notato che lo sconto dell'80% di questo fine settimana non è stato il primo di quest'anno.

Fonte: Kotaku.