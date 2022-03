BAFTA annuncia le nomination per il Game of the Year

I BAFTA hanno rivelato i candidati per il GOTY.

I candidati di quest'anno sono Chicory: A Colorful Tale, Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, The Forgotten City e Unpacking.

Questa line-up è stata decisa da un team di esperti nel settore dei videogiochi, con ogni membro del panel incaricato di scegliere sei giochi che "risuonavano maggiormente con i giocatori di tutto il mondo, li divertivano e catturavano la loro immaginazione".

It Takes Two di Hazelight ha già ottenuto diversi premi GOTY, incluso quello per il miglior gioco ai The Game Awards di dicembre. Il titolo segue le avventure della coppia Cody e May, che si ritrovano intrappolate nei corpi di due bambole realizzate dalla figlia.

Unpacking, nel frattempo, ha conquistato legioni di fan, grazie al suo gameplay delicato e alla premessa sorprendentemente emotiva. Unpacking è stato invece incoronato Gioco dell'anno 2021 da Eurogamer.net.

Per quanto riguarda Metroid Dread, abbiamo visto che l'esclusiva Switch ha convinto abbastanza la critica internazionale.

Le votazioni saranno aperte fino alle 19 di venerdì 1 aprile. Il vincitore sarà annunciato ai BAFTA Games Awards giovedì 7 aprile 2022.

