Baldur's Gate 3 aggiunge la classe del Barbaro con la patch 7

Annunciata al Panel from Hell, la tanto richiesta classe del Barbaro sta finalmente arrivando su Baldur's Gate 3 con la Patch 7 del gioco di ruolo in accesso anticipato.

Il nuovo aggiornamento aggiunge anche nuove funzionalità, modifiche e correzioni di bug.

Come tutte le classi di Baldur's Gate 3, il Barbaro ha due sottoclassi, basate su quelle che si trovano nel Manuale del giocatore della quinta edizione di Dungeons & Dragons: Berserker e Wildheart.

Anche le armi improvvisate da mischia e da lancio fanno il loro debutto con la Patch 7. Ora sarete in grado di usare come armi oggetti ambientali come barili e sedie contro i nemici. Poterete persino usare i nemici stessi come armi

Anche l'interfaccia utente ha ricevuto una revisione significativa, che dovrebbe renderla più leggibile e facile.

Infine, Larian si aspetta che Baldur's Gate 3 esca dall'accesso anticipato nel 2023.

Fonte: PCGamesN.