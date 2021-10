Baldur's Gate III svelerà una nuova area e i dettagli della patch 6 nel prossimo live stream

Baldur's Gate 3 sta aggiungendo la sua prima nuova location con il lancio della Patch 6. Il team di sviluppo discuterà dell'area chiamata Grymforge e di tutto ciò che verrà aggiornato in un prossimo live stream questa settimana.

L'annuncio arriva dal post su Twitter dell'account di Baldur's Gate 3 che recita: "unisciti a noi il 14 ottobre per un'immersione profonda nelle profondità della Patch 6. Esploreremo la prima nuova location di Baldur's Gate 3, nel Panel From Hell: Grymforge."

Resta da vedere cosa ci sarà o dove si troverà Grymforge. Non esiste una lore ufficiale di Dungeons & Dragons per la location, quindi sarà una sorpresa per tutti.

La patch 6 introdurrà anche molti nuovi contenuti nel gioco di ruolo, tra cui la classe Stregone e weaponized salami. La patch da 60 GB è il più grande aggiornamento del gioco in accesso anticipato dal lancio.

Non esiste una data di uscita confermata per la patch, ma Larian Studios ha in genere pubblicato patch lo stesso giorno o entro una settimana o due dai loro Panels From Hell. Quindi possiamo aspettarci che la Patch 6 sia disponibile molto presto.

La patch renderà incompatibili i precedenti salvataggi. Se volete continuare la vecchia partita, dovrete modificare le impostazioni di Steam per Baldur's Gate 3.

