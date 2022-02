Baldur's Gate 3 si farà attendere: Larian Studios si aspetta l'uscita dall'accesso anticipato nel 2023

Larian Studios è sempre stato un po' vago su quando Baldur's Gate 3 lascerà l'accesso anticipato. A un certo punto lo studio aveva suggerito il lancio finale nel 2021, poi ha detto che mirava al 2022 e ora si aspetta che il gioco di ruolo fantasy sarà terminato nel 2023.

Questa notizia è arrivata insieme al live stream "Panel From Hell" incentrato sulla Patch 7, dove Larian ha rivelato la classe Barbarian e il sistema di armi improvvisate.

"Il nostro obiettivo interno per il lancio è raggiungere uno standard di qualità piuttosto che una data", ha spiegato Larian in un comunicato stampa. "Nell'ultimo anno sono stati fatti molti progressi verso questa qualità nell'accesso anticipato, ma sappiamo che molti giocatori stanno aspettando una data effettiva. Questa data arriverà quando saremo ancora più vicini al raggiungimento del nostro obiettivo, ma in questo momento la nostra aspettativa è che Baldur's Gate 3 sarà lanciato senza accesso anticipato nel 2023".

Quando BG3 è entrato in accesso anticipato nell'ottobre 2020, Larian aveva affermato che questa fase di sviluppo pubblico sarebbe durata "almeno un anno". Tuttavia, sembra proprio che i lavori abbiano chiesto un tempo maggiore.

Fonte: Rockpapershotgun.