Baldur's Gate III con la prossima grande patch aggiungerà una nuova classe e un...'salame contundente'

Lo sviluppo di Baldur's Gate III continua e Larian Studio ha annunciato che la patch 6 sarà la "più grande di sempre". Sarà un download di circa 60 GB, anche se ovviamente verranno sovrascritti molti file originali, quindi non aspettatevi che le dimensioni dell'installazione aumentino così tanto.

Cosa c'è nella patch 6? L'annuncio di Larian è volutamente vago, ma dice "Se parteciperai all'EGX questa settimana a Londra, riceverai un'anteprima esclusiva...con una nuova classe giocabile. Chi è pronto a fare un po' di magia?" Ciò suggerisce che la classe dello stregone è una probabile aggiunta, dal momento che è la più magica delle opzioni di D&D 5E che non sono ancora state inserite nel gioco di ruolo.

La patch 6 includerà anche...un salame equipaggiabile. Si tratta di un riferimento a un qualcosa successo durante un GDR dal vivo di Larian durante una delle sue ultime dirette Panel From Hell. Molto bizzarro, ma in pieno stile Larian, non c'è dubbio.

Il prossimo Panel From Hell è apparentemente "dietro l'angolo" e "consentirà ai fan di tuffarsi nel profondo nel nuovo contenuto per la Patch 6".

Fonte: Rock Paper Shotgun