Baldur's Gate: Dark Alliance 2 arriverà 'prima di quanto pensiate' su PC e console

Black Isle Studios ha ripubblicato Baldur's Gate: Dark Alliance per Xbox One, PS4, PC, Nintendo Switch e piattaforme mobile lo scorso anno. Il team aveva dichiarato che anche il sequel era in lavorazione, ma in seguito non si è saputo più nulla. Bene, l'attesa è finalmente finita e sta per arrivare una riedizione di Baldur's Gate: Dark Alliance 2.

In un nuovo tweet, lo sviluppatore ha dichiarato che il sequel "sta arrivando prima di quanto pensiate". I tweet di follow-up indicano che il gioco arriverà su PC e console includendo anche Nintendo Switch. Non uscirà oggi, ma Black Isle annuncerà date "che si spera renderanno tutti molto felici!".

Dal punto di vista del gameplay, Baldur's Gate: Dark Alliance 2 è un gioco di ruolo d'azione isometrico come il suo predecessore. Ci sono cinque personaggi, ognuno con la propria classe e abilità uniche, oltre al supporto per la cooperativa locale. Oltre a salire di livello e aumentare le statistiche di base, i giocatori possono anche personalizzare le proprie armi e armature oltre a inserire pietre runiche e gemme per ottenere vantaggi.

Nei prossimi giorni quindi ne sapremo di più. Rimanete sintonizzati con noi per ulteriori dettagli che arriveranno.

Fonte: PCGamer