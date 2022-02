Bandai Namco investe $ 130 milioni per un progetto sul Metaverso

Diverse aziende del settore tecnologico si stanno impegnando verso il Metaverso. Tra queste Bandai Namco, la quale ha anche annunciato che si tratta di uno degli obiettivi dell'azienda. Di conseguenza, la strategia del publisher attualmente consiste in tre obiettivi principali: connettersi con i fan attraverso la proprietà intellettuale, aumentare il valore della proprietà intellettuale e diffondere i progetti in tutto il mondo per aumentare le vendite al di fuori del Giappone.

Gli obiettivi sono da raggiungere, tra l'altro, con la creazione di un IP Metaverso, per la cui implementazione l'editore dice di voler spendere 15 miliardi di yen cioè 130 milioni di dollari. "Bandai Namco svilupperà un Metaverso per ogni IP come nuovo framework per la connessione con i fan", afferma il piano. "In questo Metaverso IP, anticipiamo spazi virtuali che consentiranno ai clienti di godere di un'ampia gamma di intrattenimento su un asse IP per fondersi con elementi digitali".

L'azienda si impegna per nuovi framework che consentano connessioni con e tra fan e partner commerciali. "Attraverso l'IP Metaverso, costruiremo comunità tra Bandai Namco e i fan, così come tra i fan stessi". In definitiva, si dice che "realizzare il concetto di Metaverso" sia una delle principali strategie di Bandai Namco per i prossimi tre anni.

Il Metaverso è un termine che descrive un ipotetico mondo virtuale online incentrato sulle connessioni sociali. Diverse aziende stanno investendo molti soldi nei loro piani sul Metaverso. Ciò include Microsoft e anche Meta di Mark Zuckerberg, ma sono sempre più le aziende che propongono questo modello.

Fonte: Gameranx