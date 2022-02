Batman Arkham Collection in arrivo su Switch?

I dettagli di un bundle Batman Arkham Collection per Nintendo Switch, non ancora annunciato, sono apparsi sul sito web di un rivenditore francese.

Sebbene né Nintendo né Warner Bros. abbiano confermato la raccolta in arrivo sulla console portatile, l'elenco suggerisce che il bundle sarà disponibile alla fine di agosto 2022 (che potrebbe essere una data placeholder).

Sebbene non ci siano notizie su quali giochi siano inclusi nella raccolta, potremmo presumere che corrisponda alle offerte del bundle omonimo lanciato un paio di anni fa su PC e console: Arkham Asylum, Arkham City e Arkham Knight.

È interessante notare che il rivenditore ha anche rivelato in anticipo l'esistenza del porting per Switch di The Witcher 3: The Wild Hunt, il che rende il rumor un po' più credibile.

In altre notizie, abbiamo scoperto che Rocksteady potrebbe aver rinviato Suicide Squad: Kill the Justice League dal suo programma di lancio del 2022 al 2023.

Sebbene il rinvio non sia stato ancora confermato ufficialmente, alcuni credono che Warner Bros. abbia "silenziosamente" rinviato il suo arrivo a causa delle sfide di produzione legate alla pandemia e a causa di altri ostacoli.

Fonte: Gamesradar.