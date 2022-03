Batman: Arkham il ritorno sembra lontano. Per il doppiatore Kevin Conroy non c'è un nuovo gioco in sviluppo

Il doppiatore di Batman, Kevin Conroy, afferma che non ci sono nuovi giochi Arkham in sviluppo.

In un'intervista con The Movie Dweeb a Conroy è stato chiesto se un altro titolo Arkham è attualmente in sviluppo.

In risposta, Conroy ha detto: "vorrei che ci fosse, davvero. Perché i fan lo chiedono". Per spiegare perché la serie non è stata continuata, l'attore ha spiegato "devi capire quanto sono costosi da costruire i videogiochi. Costano una fortuna. Ci vogliono anni. Arkham Knight ha impiegato due anni nello sviluppo, ed era un enorme segreto, nessuno poteva sapere nulla".

Nonostante il successo di critica e commerciale della serie, Conroy afferma che questi costi sono "l'unico motivo per cui penso che non ne abbiano fatto un altro".

Mentre le voci su un seguito della trilogia di Arkham sono circolate negli anni successivi all'uscita di Arkham Knight nel 2015, lo sviluppatore Rocksteady si è spostato altrove nell'universo DC.

Il prossimo gioco dello studio è Suicide Squad: Kill the Justice League, e mentre altri studi si stanno avvicinando a Batman con Gotham Knights di WB Games Montreal, sembra che un Arkham si farà attendere ancora.

Nonostante i commenti di Conroy, vale la pena notare che potrebbe lo stesso esistere la possibilità per un futuro sequel di Arkham. Come ha detto lo stesso doppiatore, Arkham Knight era un "enorme segreto", quindi è probabile che le informazioni su un potenziale nuovo Arkham siano tenute "al sicuro".

Fonte: Gamesradar.