Battlefield 2042 mostrato con un nuovo trailer che mostra la nuova modalità Portal

Battlefield 2042 arriverà tra qualche giorno ma c'è tanta curiosità verso Portal, che non è un mash-up con il titolo Valve ma una nuova modalità che in qualche modo dovrebbe rivoluzionare il multiplayer così come lo conosciamo. La nuova modalità sandbox del gioco consente infatti di combinare mappe, armi e veicoli preferiti del passato del franchise.

Nonostante se ne sia parlato molto durante la presentazione dello sparatutto DICE, non si è visto granché, per cui i giocatori non hanno potuto avere dei feedback diretti. Ma tutto questo sta per cambiare. Il nuovo trailer di Battlefield 2042 è tutto incentrato sulla modalità Portal, dove vengono mostrate anche mappe rimasterizzate provenienti dai vecchi capitoli del franchise come Battle of the Bulge, El Alamein, Valparaiso, Arica Harbour, Noshahr Canals e Caspian Border. Si possono creare partite multiplayer davvero folli, lasciando davvero carta bianca ai giocatori.

Battlefield 2042 uscirà il 19 novembre su PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox e Xbox Series oltre che su PC.

Fonte: wccftech.com