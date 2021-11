Battlefield 2042 disponibile in accesso anticipato ma i giocatori riportano bug e crash

Anche se mancano ancora pochissimi giorni al suo lancio ufficiale, Battlefield 2042 è disponibile in accesso anticipato per tutti coloro che hanno preordinato il gioco o che sono abbonati a EA Play. Com'è ovvio iniziano ad arrivare le prime impressioni che però sembrano non essere molto positive.

Come riportato Martin Robinson di Eurogamer, la sua sessione di gioco con Battlefield 2042 è stata contornata da bug ed arresti anomali. Robinson afferma che più della metà delle partite si è conclusa con problemi del server che "hanno portato ad un problema sulla mappa, rimuovendo la testa del mio avatar dal suo corpo e rendendo il tutto completamente ingiocabile. La rimozione del crossplay, cosa che può essere eseguita solo a livello di sistema su Xbox, ha aiutato un po', ma anche in quel caso ho dovuto abbandonare più della metà delle partite che ho avuto dal lancio a causa degli atroci problemi di prestazioni".

Non solo, ma a quanto pare sembra che la versione Xbox sia quella che soffre dei maggiori problemi al momento. Tutto questo, unito al fatto che il gioco presenta un nuovo sistema di Operatori e alla mancanza della chat vocale che, a detta di DICE, dovrebbe arrivare in un secondo momento, rischia di influenzare negativamente l'uscita ufficiale che sarà tra pochi giorni.

Il team di sviluppo ha ancora tempo (anche se poco) per correggere i gravi bug con una patch al day one, pertanto non resta che aspettare e sperare che le cose migliorino. Vi ricordiamo che Battlefield 2042 sarà lanciato ufficialmente su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5 il 19 novembre.

