Battlefield 2042 riceve un nuovo aggiornamento che risolve più di 150 bug

Il terzo aggiornamento di Battlefield 2042 porta con sé correzioni di bug, modifiche al bilanciamento, nuovi contenuti e altro ancora.

Battlefield 2042 Update 3 è destinato a essere il più grande aggiornamento che il gioco ha ricevuto dal lancio ed è francamente mostruoso. Quasi ogni aspetto del gioco è stato corretto e DICE afferma che gli elementi di gioco hanno ricevuto oltre 150 correzioni individuali che vanno da spawn, glitch e problemi di collisione, ad armi, veicoli e specialisti.

Anche la schermata Collection riceve alcuni miglioramenti che mirano a rendere la personalizzazione e il menu Plus più intuitivi. Anche l'interfaccia utente di gioco è stata migliorata e include funzionalità come miglioramenti dei marcatori IFF (Identifica amico o nemico), marcatori di rianimazione e rifornimento e ridimensionamento dell'icona dell'obiettivo per riordinare la visione.

L'aggiornamento 3 porta anche alcune nuove funzionalità a Battlefield 2042. Le missioni settimanali includeranno tre missioni con ricompensa in XP da completare ogni settimana, con una "ricompensa cosmetica" in attesa dei giocatori che le finiranno tutte e tre.

La Portal Mode riceve il layout Rush per le mappe All-Out Warfare, oltre a diversi nuovi modelli Builder e una Vehicle Team Deathmatch custom mode.

Secondo la pagina dell'aggiornamento, arriverà un altro update all'inizio di dicembre che includerà ulteriori correzioni e miglioramenti.

Fonte: Trueachievements.