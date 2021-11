Battlefield 2042 analizzato da Digital Foundry sulle console next-gen

Digital Foundry non si è fatta attendere molto: è arrivato il verdetto anche per Battlefield 2042, nello specifico sulle prestazioni su Playstation 5, Xbox Series X e Series S.

L'ottimizzazione console è generalmente molto buona: nelle modalità a 64 giocatori, sia PS5 che Series X hanno una risoluzione 4K dinamica che scende al massimo sui 1800p per PS5 e 2016p su Series X, mentre varia tra i 1440p e i 1080p su Series S, pur, comunque, mantenendo un framerate di 60fps ben stabili su tutte e tre le macchine.

È nelle modalità a 128 giocatori però che si evidenziano criticità un po' maggiori: il framerate scende anche fino a 50fps in situazioni particolarmente movimentate e con molti giocatori a schermo. Certamente non si tratta di uno scoglio insormontabile, che comunque verrà reso meno imponente dalle prossime patch pubblicate da EA, le stesse che dovrebbero risolvere i problemi di frame time, cioè un effetto che fa bloccare il gioco per alcuni secondi, più frequente su Xbox Series X, e svariati bug.

Se proprio il framerate diventa insopportabile, Digital Foundry consiglia di riprodurre le versioni PS4 e Xbox One in retrocompatibilità sulle nuove console, così da avere un framerate sempre titanicamente fisso a 60fps. Il prezzo da pagare sarà non disporre delle modalità per 128 giocatori, ma ad ognuno il suo.

