Battlefield 2042 nonostante le critiche avrebbe vendite quasi da record per la serie

Battlefield 2042 non ha avuto un inizio così ottimo in termini di recensioni dei fan, ma i giocatori erano interessati al nuovo sparatutto di DICE e le sue vendite non sono state affatto male. Almeno questo è ciò che dice Tom Henderson, noto insider del settore: secondo i suoi dati il gioco avrebbe venduto 4,23 milioni di copie vendute nella prima settimana.

Battlefield 2042 è stato lanciato il 19 novembre e ha recentemente ricevuto un aggiornamento che risolve più di 150 bug. Tuttavia, nulla di tutto ciò ha impedito alle vendite di superare i 4 milioni. Ma per la saga che cosa significa questo dato? Le vendite del franchise, come ricorda lo stesso Henderson, sono le seguenti:

Battlefield 3: 4,68 milioni

Battlefield 1: 3,46 milioni

Battlefield 4: 2,59 milioni

Battlefield Hardline: 1,48 milioni

Battlefield Bad Company 2: 1,39 milioni

Battlefield Bad Company: 0,44 milioni

Battlefield 2042: 4,23 milioni

Pertanto, Battlefield 2042 sarebbe il secondo più venduto della serie solo dietro Battlefield 3. Sfortunatamente mancano i dati di Battlefield V, un capitolo che ha rappresentato un passo molto importante per la saga. Proprio recentemente EA ha stilato i primi piani per rivoluzionare il franchise di Battlefield.