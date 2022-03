Battlefield 2042 viene 'battuto' nella distruttibilità ambientale da... Battlefield Mobile

Con Battlefield 2042 reputato un'occasione mancata dalla stessa EA e un sonoro fallimento dalla community, i mesi successivi al lancio dell'ultima produzione di DICE sono stati conditi da un ritorno della fanbase ai precedenti titoli della serie, e qualcuno si è anche interessato a Battlefield Mobile.

Sviluppato da Industrial Toys, il "BF portatile" ha aperto le iscrizioni della sua versione pre-alpha su Android in alcuni paesi, e molti giocatori hanno avuto modo di lodare alcuni aspetti del gioco, non ultima la distruttibilità ambientale, reputata, a conti fatti, migliore di quella di Battlefield 2042.

Un Tripla A facente parte della serie principale di Battlefield, insomma, che non regge il confronto con lo spin-off Mobile in pre-alpha su una delle caratteristiche più importanti (nonché pubblicizzate) della serie.

Screenshot della clip

Nella clip proposta su Reddit si può notare come nella mappa Gran Bazaar (originariamente presente in Battlefield 3, classe 2011) delle parti di edificio colpite da un razzo di SMAW crollino ed eliminino un altro giocatore, eventualità che era motivo di stupore, tempo fa. Battlefield 2042, al contrario, non rispetta pienamente questa "eredità" di Battlefield.

Il percorso di ripresa di BF2042 è ancora lungo ed EA sembra ben disposta a fomentarne la rinascita.

Fonte: TheGamer