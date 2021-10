Battlefield 2042 in open beta è pieno di bot e i fan credono che siano troppo letali e 'instabili'

I giocatori hanno avuto il loro primo assaggio di Battlefield 2042 con l'open beta ora in accesso anticipato.

Una delle caratteristiche principali del gioco è un numero maggiore di giocatori per console e PC di ultima generazione, con un massimo di 128 giocatori in una partita.

Il problema è che a volte può essere difficile riempire un'intera lobby con così tanti giocatori, quindi DICE ha aggiunto bot IA per riempire i server con l'obiettivo di migliorare l'esperienza.

Ma alcuni non sono stati contenti dell'introduzione di compagni di squadra artificiali.

I giocatori riferiscono che le lobby che sono prevalentemente piene di bot possono rendere il gioco troppo facile o difficile, a seconda della squadra in cui si trovano. Un giocatore ha persino incontrato una lobby in cui quasi tutti i giocatori erano bot.

Ma questa non è la fine dei problemi. Altri hanno notato che i bot a volte possono comportarsi in modo irregolare, a volte non riuscendo a impegnarsi in combattimento, mentre altre volte uccidono all'istante.

I somehow joined a bot only lobby.



The early meta for Battlefield's matchmaking knows I play like a bot. Thank you. I managed to kill 32 AIs. In which I've never got that high of a kill in many Battlefield games I play! XD#BattlefieldBeta pic.twitter.com/Nf1XUSxle4 — Abang Syaft stressed af?? (@AbangSyaft) October 6, 2021

Bisogna sottolineare che questa è una beta e potrebbe non essere rappresentativa del prodotto finale. Ma dato che il gioco uscirà tra poco più di un mese è comprensibile la preoccupazione di alcuni giocatori.

