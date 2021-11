Battlefield 2042 a pochi giorni dal lancio perde il chief designer Fawzi Mesmar che lascia DICE

Fawzi Mesmar, Chief Designer per Battlefield e Star Wars: Battlefront, ha annunciato la sua partenza da DICE. Il suo addio allo studio svedese arriva pochi giorni dopo la prima di Battlefield 2042, accolta con giudizi contrastanti dalla critica, anche se con quasi il doppio di giocatori rispetto a Battlefield V alla sua uscita.

Secondo le informazioni, Mesmar si è rivolto direttamente a tutti i suoi colleghi tramite un'e-mail interna in cui afferma esplicitamente di aver accettato un'offerta "che non poteva rifiutare". Consapevole di questa opportunità lavorativa, che a quanto pare gli avrebbe permesso di fare un salto di qualità nella sua carriera professionale, il designer ha contattato il capo dello studio sussidiario di Electronic Arts, Oskar Gabrielson, per informarlo di un addio che si stava preparando da tempo tempo. Tuttavia si era arrivati ad una sorta di accordo, ovvero che la sua partenza non poteva avvenire prima della premiere del tanto atteso Battlefield 2042.

Tuttavia, Fawzi Mesmar lascia DICE con il lavoro svolto, anche se non si sa quale sarà il suo destino e, soprattutto per la squadra, chi sarà la persona che lo sostituirà come capo del design.

La notizia arriva proprio nella stessa settimana in cui abbiamo visto la partenza di Matt Goldman, direttore creativo del nuovo Dragon Age, che era stato con l'azienda per più di 20 anni.

Fonte: IGN