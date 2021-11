Battlefield 2042 fa spegnere le Xbox e gli utenti sono furiosi

Come vi sentireste se aveste pagato un gioco più del suo prezzo di lancio per poterlo giocare con una settimana di anticipo e, dopo aver finalmente cominciato una partita, non riusciste a concluderla per l'improvviso crash della vostra console, partita dopo partita, sistematicamente ed ininterrottamente? Le risposte giuste sono poche e semplici.

Arrabbiati e delusi (con ogni sfumatura nel mezzo), proprio come tutti gli utenti che stanno evidenziando il problema nei forum di EA : Battlefield 2042 non è ancora uscito ufficialmente, ma qualcosa sta già andando molto, molto storto. La versione early access è instabile a tal punto su Xbox Series X da far automaticamente spegnere la console, a volte dopo quasi un'ora di gioco, altre volte a soli pochi minuti dall'inizio del match.

Il thread nel forum di EA dedicato al problema ha già totalizzato centinaia di risposte, sintomo che il problema è tutt'altro che casuale e passeggero. I portavoce di Electronic Arts non hanno ancora trovato una soluzione, se non limitarsi (ci auguriamo solo per il momento) a consigliare agli utenti di verificare che il firmware della loro Series X sia aggiornato e che la ventilazione della console sia sufficiente.

Anche su Reddit la situazione non è rosea. Un utente scrive di aver avuto ben quattro crash soltanto in un'ora, mentre un altro risponde testualmente "Non ho pagato 120 dollari solo perché il gioco mi riporti di forza alla dashboard"

La versione Accesso Anticipato, infatti, è disponibile tramite i preorder delle edizioni Gold e Ultimate, entrambe proposte a un prezzo ben al di sopra del gioco in edizione standard, oppure con la sottoscrizione ad EA Play Pro, che ha un costo maggiore rispetto al servizio base, che non prevede l'accesso anticipato all'ultima fatica di DICE. Questo significa che dei fan disposti a pagare di più per poter giocare prima si stanno vedendo, all'atto pratico, negata questa possibilità. Se siete tra questi, non esitate ad aggiungervi al bacino di utenza che chiede in fretta un fix... o un rimborso, e descriveteci la vostra esperienza.

