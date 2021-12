Battlefield 2042, Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5 e molti altri giochi in offerta con i Saldi Invernali di Steam

Il Natale è quasi arrivato e Steam ha dato il via ai saldi invernali.

Come al solito, i saldi invernali offrono offerte su migliaia di titoli, inclusi alcuni dei più grandi giochi delle festività natalizie che non facevano parte della maggior parte delle offerte del Black Friday, tra cui Battlefield 2042 e Forza Horizon 5.

Potete dare un'occhiata a una rapida selezione di intriganti sconti qui sotto, oppure potete sfogliare l'elenco completo dei giochi in sconto sulla pagina ufficiale di Steam.

Back 4 Blood - 40% di sconto

Battlefield 2042 - 34% di sconto

Civilization VI Anthology - 85% di sconto

Crusader Kings III - 20% di sconto

Cyberpunk 2077 - 50% di sconto

DayZ - 50% di sconto

Deathloop - 50% di sconto

Death's Door - 25% di sconto

Deep Rock Galactic - 50% di sconto

Forza Horizon 5 - 10% di sconto

GTFO - 25% di sconto

Guardians of the Galaxy - 35% di sconto

Hades - 35% di sconto

Half-Life: Alyx - 50% di sconto

Halo: The Master Chief Collection - 50% di sconto

Hollow Knight - 50% di sconto

Horizon Zero Dawn Complete Edition - 50% di sconto

Inscryption - 20% di sconto

It Takes Two - 50% di sconto

Jurassic World Evolution 2 - 30% di sconto

Moonglow Bay - 20% di sconto

New World - 25% di sconto

No Man's Sky - 50% di sconto

Resident Evil Village - 50% di sconto

Tales of Arise - 30% di sconto

Valheim - 25% di sconto

Disco Elysium The Final Cut + Control Ultimate Edition Bundle - 67% di sconto

Inoltre, iniziano anche le votazioni per gli Steam Awards. Le nomination dei giocatori sono state ridotte a cinque per ogni categoria: New World, Valheim, Resident Evil Village, Forza Horizon 5 e Cyberpunk 2077 sono le scelte per il GOTY. I vincitori degli Steam Awards saranno annunciati il ​​3 gennaio.

I saldi invernali di Steam dureranno fino al 2 gennaio.

Fonte: Wccftech.