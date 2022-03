Battlefield 2042 cambierà le mappe, ecco come

DICE, inerente al recupero di Battlefield 2042, ecco i primi risultati dei suggerimenti forniti dalla community e le nuove strategie del team di sviluppo. Le mappe sono state dunque drasticamente modificate, al fine di renderle più godibili anche a piedi.

Si comincia proprio da qui, dalle traversate infinite da un punto A a un punto B, ora ridotte di molto. Qui sotto è possibile vedere la nuova Kaleidoscope (anche Renewal ha subito lo stesso trattamento), con Base Spawn and Flags totalmente ridisposte, cambiando il feeling di gioco o almeno lo è negli obiettivi. Invece che aumentare il numero di veicoli disponibili per diminuire il tempo di percorrenza a piedi, come da feedback, DICE opterà per una ridistribuzione dei mezzi, più semplice da operare nel breve termine.

Vengono modificante anche molte linee di tiro e la disposizione (o eventuale aggiunta) delle coperture. Molti elementi cambieranno visivamente, mostrando mappe più "sporche" in grado di indicare un'effettiva battaglia mentre per quanto riguardo l'utilizzo dei mezzi si limiterà l'utilizzo di alcuni, soprattutto dell'elicottero Nightbird. Molte altre modifiche sono in corso e la trasparenza di DICE in tal senso fa ben sperare. Forse però, si rischia di avere un gioco all'altezza fuori tempo massimo.

Fonte: EA.com