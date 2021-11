Battlefield 2042 ha il doppio dei giocatori di Battlefield V al lancio nonostante tutti i problemi

Nonostante tantissimi problemi, legati soprattutto alla resa tecnica e al bilanciamento, Battlefield 2042 sembra andare a gonfie vele. I nuovi dati riferiti da DICE, suggeriscono infatti che il "more of the same" del franchise, conta già milioni di giocatori, doppiando addirittura al lancio, quelli di Battlefield V.

DICE ha appena cominciato un percorso di aggiornamenti ─ proprio oggi il primo dei tre ─ che copriranno il titolo sino a dicembre, correggendo qua e là tutte le imperfezioni di un gioco che ha tantissime potenzialità. La vita di Battlefield 2042 è comunque appena agli inizi, con il team di sviluppo che ha previsto espansioni per i prossimi due anni.

Questi numeri sono comunque interessanti e probabilmente sospinti dalla voglia dei giocatori di provare sempre qualcosa di nuovo. Sicuramente, l'open beta ha dato una mano a far crescere queste cifre, ma stiamo comunque parlando di un titolo valido e che comincia a consolidarsi.

