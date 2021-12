Battlefield 2042 e oltre: EA rivela i piani per costruire 'un universo di Battlefield connesso' attraverso più giochi e studi

EA ha annunciato l'intenzione di creare una "esperienza Battlefield connessa", che abbraccia più titoli e studi, insieme alla notizia di una riorganizzazione del senior management che vedrà il general manager di DICE, Oskar Gabrielson, lasciare lo studio e Vince Zampella di Respawn assumere il ruolo di boss del franchise pur mantenendo le sue attuali funzioni manageriali.

Zampella ha rivelato i piani di EA per creare un "universo di Battlefield connesso" in un'intervista con GameSpot, spiegando che presenterà un mondo interconnesso con personaggi e storie condivisi e mettendo "il giocatore al centro". L'obiettivo, ha affermato Zampella, è "far crescere Battlefield e far incontrare giocatori attraverso varie esperienze e modelli di business", incluso il prossimo Battlefield Mobile.

Accanto al gioco mobile, che è in sviluppo presso Industrial Toys, Ripple Effect (ex DICE LA) starebbe lavorando a un nuovo titolo come parte dei piani dell'universo Battlefield di EA, mentre lo studio con sede a Seattle recentemente annunciato, fondato dal co-creatore di Halo Marcus Lehto, sarebbe concentrato sulla costruzione del mondo e sulla narrazione attraverso una "varietà di esperienze" nel franchise di Battlefield.

Questo è secondo Byron Beede, direttore generale di Battlefield, che dice che lo studio di Lehto "agirà come motore per la narrativa", gettando le basi per "opportunità di narrazione ora e anche in futuro".

Per quanto riguarda Battlefield 2042 - che continua a lottare con problemi tecnici dopo il suo disastroso lancio - Zampella afferma che l'obiettivo immediato è "evolvere e far crescere" l'esperienza, con DICE, Ripple Effect e lo studio di Lehto che lavorano insieme per espandere e migliorare il titolo. Zampella insiste anche sul fatto che Battlefield 2042 non verrà sostituito, ma piuttosto che l'obiettivo dell'universo appena annunciato è "aggiungere contenuti alle fondamenta [del gioco] per fornire una fantastica gamma di esperienze per i nostri giocatori".

Oltre alla notizia dell'importante cambiamento di Battlefield, EA ha anche confermato che il direttore generale di DICE, Oskar Gabrielson, che lavora con l'azienda da quasi 9 anni e mezzo, lascerà la compagnia "per perseguire una nuova impresa al di fuori di EA".

Fonte: Eurogamer.net.