Battlefield 2042, l'ex chief designer Fawzi Mesmar entra in Ubisoft

Ubisoft ha annunciato oggi di aver nominato Fawzi Mesmar nuovo vicepresidente editoriale. In quel ruolo, Mesmar "lavorerà con i team di produzione Ubisoft in tutto il mondo per plasmare la visione creativa dei suoi giochi e garantire l'inclusione di diverse prospettive durante il processo di produzione", ha affermato l'editore.

Mesmar si unisce all'azienda dal suo ruolo di capo del design presso DICE, che ha recentemente lanciato Battlefield 2042. Ha anche lavorato come designer per una serie di altre aziende del settore, tra cui King, Gameloft e Atlus. Nel suo nuovo ruolo, Mesmar riporterà al direttore creativo capo di Ubisoft Igor Manceau.

"Fawzi è uno dei game designer più rispettati del settore e ha una solida esperienza nell'unire team in vari progetti, competenze e background", ha affermato Manceau. "Siamo lieti di dargli il benvenuto nel team editoriale e sono fiducioso che svilupperà solide partnership con i team di Ubisoft. La sua esperienza ci aiuterà a continuare a unirci attorno a una visione condivisa, rafforzando e facendo crescere il nostro ampio portafoglio di giochi e fornendo giocatori con esperienze arricchenti e memorabili".

"Sono entusiasta di lavorare con i talentuosi team di Ubisoft per coltivare la nostra creatività collettiva e costruire insieme il futuro dei giochi Ubisoft. Ubisoft riunisce alcune delle menti più creative dei videogiochi e non vedo l'ora di supportarle nel loro lavoro per offrire ai giocatori esperienze di intrattenimento davvero significative" ha dichiarato Mesmar.

