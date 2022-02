Battlefield 2042 è stato un flop a causa del lancio del multiplayer di Halo Infinite

A seguito dei risultati finanziari, EA ha tenuto una riunione a livello aziendale incentrata sul fallimento percepito dai dirigenti di Battlefield 2042.

Sebbene siano state menzionate diverse ragioni per il fallimento del gioco, alcune delle quali erano già note, ora la società sostiene che il calo della popolarità del gioco sia "colpa" del lancio a sorpresa del multiplayer di Halo: Infinite.

DICE ha sempre avuto problemi con i bug al momento del lancio. EA lo ha ammesso durante la conference call riportata da XFire. Nonostante il conteggio dei bug di Battlefield 2042 raggiunga "livelli storici per un gioco DICE", EA ha ritenuto che il problema fosse gestibile. Sebbene le patch abbiano ridotto il numero di bug, è diventato ovvio che la situazione non era eccezionale quando è stato lanciato Halo: Infinite multiplayer. Halo si è dimostrato un titolo molto raffinato e Battlefield 2042 non lo è stato. A questo punto, EA si è resa conto che i giocatori non tolleravano più il pasticcio di bug e che il gioco doveva migliorare.

Un altro motivo del fallimento è stato rintracciato nell'uso del Frostbite. Il motore "alimenta" i giochi DICE dal 2008. Sebbene sia stato aggiornato nei successivi 13 anni, aveva bisogno di un aggiornamento significativo per poter far girare Battlefield 2042. Questo aggiornamento ha richiesto al team 18 mesi ed è stato come "sostanzialmente mettere il gioco su un nuovo motore" secondo Laura Miele, Chief Studios Officer di EA.

Secondo Miele, la mancanza di successo del gioco è anche il risultato del lavoro da casa a causa della pandemia di Covid.

EA ha promesso che non ignorerà il feedback per il futuro. Per quanto riguarda Battlefield 2042, DICE continuerà a correggere bug e ad aggiungere nuove funzionalità col passare del tempo. I test per i giocatori saranno estesi e il processo di sviluppo sarà semplificato.

Fonte: PlayStation LifeStyle.