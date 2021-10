Battlefield 2042 la richiesta di molti fan: 'Hazard Zone deve essere free-to-play'

La modalità tattica e a squadre Hazard Zone di Battlefield 2042 è stata rivelata, ma i giocatori delusi ritengono che DICE stia commettendo un "enorme errore" non lanciandola come modalità free-to-play.

Il modello free-to-play è quasi diventato uno standard del settore per i più grandi giochi multiplayer, con Warzone, Apex Legends e Fortnite in testa al gruppo, e Halo Infinite che seguirà l'esempio a dicembre. C'erano voci iniziali le quali indicavano che Battlefield 2042 avrebbe avuto una modalità free-to-play, e molti credevano che questa sarebbe stata Hazard Zone. Tuttavia, ora è stato confermato che Hazard Zone non sarà free-to-play e i giocatori ritengono che questo sia un grande errore da parte del team di sviluppo.

Molti hanno paragonato Hazard Zone a Firestorm, il battle royale di Battlefield V che è stato bloccato dietro un paywall e non è mai decollato. Un utente su Reddit ha detto: "Sarà interessante per un po' dato che è nuovo, ma sarà morto tra pochi mesi, come Firestorm". Un altro utente ha affermato che Hazard Zone "probabilmente non durerà a lungo, specialmente quando ci si trova di fronte a colossi come Warzone".

Dall'altra parte tuttavia, alcuni sono felici di non vederlo free-to-play in quanto probabilmente scoraggerà i cheater. Warzone è stato tormentato da cheater che continuano a creare nuovi account dopo essere stati bannati, quindi alcuni credono che una Hazard Zone free-to-play ne risentirebbe allo stesso modo.

Battlefield 2042 verrà lanciato per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC il 19 novembre.

Fonte: Segment-next