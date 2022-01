Battlefield 2042 attualmente ha meno giocatori di Battlefield 1 e Battlefield V

Parlare di Battlefield 2042 è ormai come sparare sulla Croce Rossa. Dopo aver parlato dei rimborsi concessi da Steam, anche superando le normali cifre per poterlo richiedere, sembra che l'ultimo FPS DICE si stia lentamente spopolando, avvicinando i propri numeri a Battlefield 1 e Battlefield V, usciti rispettivamente nel 2016 e nel 2018.

Both Battlefield V and Battlefield 1 now have more players than #Battlefield2042 on Steam.



You hate to see it. pic.twitter.com/S9Wtlwt2Zl — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 12, 2022

È stato il giornalista Tom Henderson ha far notare l'andamento, pubblicando su Twitter l'estratto di Steam Charts, con i dati relativi ai giocatori attivi dei tre titoli. Non sono bastati dunque i tre grossi aggiornamenti a risollevare la situazione come detto precedentemente, con i giocatori che sembrano aspettare tempi migliori, soprattutto considerando i piani di DICE per la Stagione 1 e la nuova mappa Exposure.

È chiaro comunque che i numeri possono variare da un momento all'altro e si prende come riferimento solamente Steam, ma tutto ciò è molto indicativo. Qualora la nuova espansione non migliorasse l'andamento, ci troveremmo di fronte a un tonfo epocale.