Battlefield 2042 permette ai giocatori di nascondersi dentro i palazzi, perché DICE ha dimenticato di aggiungere le collisioni

Battlefield 2042 ha sicuramente numerosi problemi, tra bug, glitch, mancanze contenutistiche ed equilibrio di gioco. Certo, molti di questi problemi sono risolvibili e lo saranno nel corso dei mesi, anche perché la sensazione generale che trasmette il titolo DICE è quella di work in progress, di un lavoro uscito ben prima della conclusione.

Probabilmente si è voluto evitare un rinvio, anche se la fretta di impacchettare il tutto in qualche modo, può portare a delle conseguenze tragicomiche. Sappiamo tutti come le mappe siano particolarmente estese, permettendo a ben 128 giocatori di darsele di santa ragione e il level design, è sicuramente uno dei punti forti di Battlefield 2042. Ma come nella realtà, spostandoci nelle periferie, si incontrano alcuni imprevisti.

Sembra infatti che molti palazzi della mappa Kaleidoscope ad esempio, siano privi di sistema di collisione, permettendo a qualunque utente di attraversarli, anche con i mezzi. In alcune partite, è capitato di assistere a giocatori che con il loro elicottero si rifugiavano dentro i grattacieli, risultando praticamente invisibili. L'utente di Reddit Darktoothone ha scoperto che per alcune di queste aree, che per un po', potrebbero diventare salvezza insperata o trappole letali.

