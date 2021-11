Battlefield 2042 e GTA The Trilogy sono stati battuti nelle valutazioni di Metacritic persino da...Peppa Pig!

Le vacanze di Natale si avvicinano e ciò significa che il numero di giochi lanciati questi mesi è salito alle stelle. Le persone hanno potuto mettere le mani su diversi titoli tra cui GTA The Trilogy, la raccolta di tre giochi rimasterizzata per le console moderne che dal suo annuncio ha trovato una nutrita schiera di fan a comprare il gioco.

Sfortunatamente le cose non sono andate per il verso giusto dato che sappiamo come la collezione sia piena zeppa di bug e problemi. Un altro titolo che ha suscitato rabbia è stato Battlefield 2042, che manca di diverse feature e non è riuscito a soddisfare le esigenze dei giocatori di lunga data. Se diamo uno sguardo alle valutazioni su Metacritic, questi due giochi hanno registrato voti molto negativi da parte dell'utenza. Battlefield 2042 ha una valutazione complessiva di 2, mentre GTA The Trilogy registra un 0,7. Nemmeno Far Cry 6, la cui valutazione su PS4 è di 3,9 è piaciuto ai giocatori.

In tutto questo, c'è un gioco che invece ha superato questi due ed è uno di quelli che non t'aspetti. La Mia Amica Peppa Pig ha una valutazione complessiva di 8,5. Ci troviamo di fronte quindi ad un titolo davvero apprezzato dai giocatori.

Insomma, se volete fare un regalo a qualcuno, a Natale sapete quale fare!

Fonte: The Gamer