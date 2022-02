Battlefield 2042 ha sbalordito negativamente il lead designer di Battlefield 3 e Bad Company 2

Più passano i giorni, più Battlefield 2042 diventa simbolo di ciò che non funziona nell'industria videoludica, tra i vari problemi di sviluppo e soprattutto, di comunicazione e rapporto con i fan. Il triste viatico dell'ultimo sparatutto DICE, ha lasciato negativamente sorpreso anche il lead designer di Battlefield 3 e Bad Company 2: David Goldfarb.

Nella piazza digitale di Twitter, Goldfarb si è espresso sulla fruibilità e sulle impressioni avute dalla visione di alcuni video su YouTube, pur non avendolo giocato direttamente. Vista la sua esperienza, non è un grosso problema.

and for all my friends and colleagues over there - ugh. — David Goldfarb #BlackLivesMatter (@locust9) February 8, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

somewhere I even wrote a few potential openings for BC3.. need to find where — David Goldfarb #BlackLivesMatter (@locust9) February 2, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

"Ho alcune domande su quel prodotto", ha detto Goldfarb. "Sto davvero cercando di capire perché alcune di queste scelte di progettazione siano state fatte. Perché non ci sono mappe per la fanteria più piccole? Perché l'utilizzo dei 128 giocatori apparentemente non ha alcuna ottimizzazione per la fanteria? Perché le mappe intere vengono mostrate senza alcuna grafica dettagliata?"

Ce lo chiediamo un po' tutti, ma lui sembra tenerci davvero. Del resto Goldfarb è stato un pilastro per due dei Battlefield più amati e alla notizia che le vendite non esaltanti di 2042 non avrebbero intaccato i profitti di EA, ha risposto: "profondamente deprimente [...] Come ex DICE, fa male guardare". Possiamo capirlo.

Fonte: vg247.com