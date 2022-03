Battlefield 2042: rivelati i piani per migliorare le mappe di gioco

DICE si prepara a rivitalizzare Battlefield 2042 con nuovi aggiornamenti già dalla settimana prossima, a cominciare da un tabellone dei punteggi. In realtà da lì in avanti i lavori interverranno su grosse fette di gioco, a cominciare da un completo restyling delle mappe di gioco.

Come annunciato sul blog ufficiale infatti, DICE sta ripensando totalmente il concetto dietro la costruzione delle mappe, cercando di evitare come prima cosa le passeggiate a vuoto tra un obiettivo e l'altro, "riducendo il tempo di viaggio complessivo tra Flag e Base Spawn su alcune mappe". Anche la riduzione a 64 giocatori potrebbe essere presa in considerazione, dopo la prova effettuata qualche mese fa, ma interventi riguarderanno anche i ripari, offrendo meno vista libera ai cecchini.

Questa rimodulazione richiederà del tempo ma DICE sembra avere le idee chiare:

"Riteniamo che passare da uno standard comune di Battlefield di uno spazio di gioco di forma quadrata a una forma rettangolare più comunemente utilizzata in alcune delle nostre versioni più vecchie del franchise possa incentivare meglio lo spingere in avanti piuttosto che girare ai fianchi."

