Battlefield 2042, modalità Hazard Zone svelata oggi ma sono già trapelati alcuni dettagli

EA e DICE riveleranno ufficialmente la misteriosa modalità Hazard Zone per Battlefield 2042 nel pomeriggio di oggi. I dettagli ufficiali sulla modalità sono piuttosto scarsi: sappiamo solo che la modalità supporterà fino a 32 giocatori e sarà la versione di DICE del genere battle royale.

Gli addetti ai lavori hanno descritto Hazard Zone come una modalità simile a Escape From Tarkov in cui i giocatori possono cercare loot prezioso e quindi estrarlo in uno dei punti sulla mappa. Tuttavia, prima del suo reveal ufficiale, l'insider Tom Henderson ha svelato qualche dettaglio in più sul suo account Twitter.

Secondo Henderson in Hazard Zone non sarete in grado di scegliere lo stesso specialista dei vostri compagni di squadra, il che significa che la squadra non avrà più di uno degli stessi specialisti. Per quanto riguarda la meccanica, Henderson afferma che i giocatori possono essere abbattuti, rianimati quando sono a terra e c'è anche uno speciale oggetto sparso per la mappa che consente ai vostri compagni di squadra di riportarvi indietro se venite uccisi in modo permanente.

In Hazard Zone, your squad (of 4) cannot have more than 1 of the same specialist.



You can be downed, to be revived, but if you're permanently killed your teammates can bring you back with a Reinforcement Uplink that are scattered around the map.#HazardZone #Battlefield2042 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) October 13, 2021

Extracting drives is called "THE METAGAME" in Hazard Zone - Once these drives are extracted, they are converted to the Hazard Zone specific currency, named Dark Market Credits. DMC's are used to buy weapons, gadgets, and upgrades for the next match.#HazardZone #Battlefield2042 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) October 13, 2021

L'obiettivo principale è quello di raccogliere le unità ed estrarle. Una volta estratte le unità, vengono convertite in valuta, denominate Dark Market Credits che possono essere utilizzare per acquistare armi, gadget e aggiornamenti per la partita successiva in Hazard Zone. Henderson conclude dicendo che è possibile completare una partita di Hazard Zone senza nemmeno uccidere nessuno. L'obiettivo non è il PvP di per sé poiché non si ottiene nessuna ricompensa dall'uccisione di giocatori, ad eccezione del loro loot.

Per sapere se questi dettagli sono veri non dovremo aspettare ancora molto: l'Hazard Zone verrà svelata alle 17:00 di oggi.

Fonte: VGC