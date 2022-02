Battlefield 2042 non ha soddisfatto le aspettative di EA

Dopo il difficoltoso lancio di Battlefield 2042 dello scorso novembre, EA ha ammesso i problemi del gioco davanti agli investitori dicendo che "non ha soddisfatto le aspettative".

Nella conference call per il terzo trimestre dell'azienda, il CEO Andrew Wilson ha affermato che Battlefield 2042 è sempre stato un "gioco ambizioso" per EA, sottolineando che gran parte del titolo è stato realizzato durante i blocchi del COVID-19 che alla fine hanno avuto un impatto sul prodotto finale.

"Sviluppare questo gioco con i nostri team che hanno lavorato da casa per quasi due anni alla fine si è rivelato una sfida", ha affermato. "Attraverso il nostro processo di test credevamo che l'esperienza fosse pronta per essere messa nelle mani dei nostri giocatori. Tuttavia, man mano che più giocatori hanno sperimentato il gioco completo, è diventato chiaro che c'erano problemi di prestazioni imprevisti che avremmo dovuto affrontare. Alcune delle scelte di design che abbiamo fatto, inoltre, non hanno riscosso consensi nella nostra community".

Wilson ha quindi ribadito l'impegno di EA a continuare ad aggiornare Battlefield 2042 nei prossimi mesi, annunciando il rinvio della prima stagione di contenuti all'inizio dell'estate mentre gli sviluppatori si concentreranno sul miglioramento dell'esperienza di base.

Per ora non sappiamo come Battlefield abbia influenzato i profitti di EA, ma sembra che le sue aspettative di vendita mancate siano state compensate da FIFA e Apex Legends, in particolare FIFA 22 che ha avuto il lancio più forte di sempre per un gioco FIFA. Questo è stato anche il primo trimestre festivo a includere i ricavi delle recenti acquisizioni di Codemasters, Glu Mobile e Playdemic.

In totale, EA ha registrato un fatturato netto di 1,79 miliardi di dollari per il trimestre, in crescita del 7% rispetto allo scorso anno.

Fonte: IGN.