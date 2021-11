Battlefield 2042 non ha la chat vocale? E sembrerebbe che l'aggiunta non abbia una data precisa

Battlefield 2042 introduce una modalità tattica per 32 giocatori chiamata Hazard Zone. È una partita squadra contro squadra in cui i giocatori dovranno acquisire unità dati sparsi casualmente e fuggire vivi. La comunicazione sembra vitale in una modalità del genere, quindi è leggermente sorprendente che non ci sia un sistema di chat vocale di squadra in Battlefield 2042 al suo lancio.

La chat vocale arriverà "al più presto", secondo EA, ma per il lancio, DICE sta lavorando sul presupposto che le squadre coordinate comunicheranno in Discord o in altre applicazioni di chat indipendenti.

Attualmente non sappiamo perché la chat vocale non sia stata inclusa al momento del lancio, ma probabilmente è perché lo studio di sviluppo sta cercando di capire come non trasformarla in un ambiente tossico. Il cattivo comportamento dei giocatori nella chat vocale spesso allontana i giocatori dai giochi multiplayer ed è una cosa che EA e DICE vogliono evitare.

La data di uscita di Battlefield 2042 è prevista per il 19 novembre, ma attualmente il gioco è in accesso anticipato. Se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: VGC