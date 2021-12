Battlefield 2042: arriva la mappa Exposure più tante altre novità

Battlefield 2042 è un cantiere a cielo aperto e come tale, ha ancora tanti piccoli tasselli da mettere a posto. Si spera che con i prossimi update, l'ultimo lavoro di DICE si metta in carreggiata anche perché le potenzialità per far bene, ci sono tutte. Nonostante i lavori per sistemare il tutto, si pensa anche a come espandere l'esperienza e questo combacia con la nuova mappa Exposure, su cui gli sviluppatori contano parecchio.

A detto loro infatti, dovrebbe rappresentare la punta di diamante del level design, spingendo verso i futuri aggiustamenti delle altre sette. La mappa verrà infatti accompagnata da una serie di fix a qualsiasi livello, dalla progressione al gameplay in senso stretto. Ma si farà anche un passo indietro.

Uno dei problemi di Battlefield 2042 e che è associabile a un effetto collaterale, è la dispersività dell'azione soprattutto nelle modalità Conquista e Sfondamento, dove si assiste a tanti tempi morti prima dell'arrivo all'obiettivo. Verrà introdotta dunque una modalità 64 giocatori, con una versione ristretta di tutte le mappe, al fine di rendere più concitata l'azione.

